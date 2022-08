Een 27-jarige man die zich in de Nijmeegse 'Sauna & Beauty De Thermen' schuldig maakte aan aanranding en schennis plegen, is veroordeeld tot een celstraf van vier maanden. Twee maanden daarvan zijn voorwaardelijk. De man stond deze vrijdag voor de rechter in Arnhem.

Het seksueel grensoverschrijdende gedrag vond plaats op 5 juli 2020. Een meisje, op dat moment jonger dan zestien jaar, werd toen in een sauna betast door de man. Ze zou zijn aangeraakt bij haar vagina en billen. Diezelfde dag waren er in de sauna nog twee incidenten, waarbij de man verschillende vrouwen aankeek en daarbij zijn geslachtsdeel vasthield. De rechtbank vindt dat de man respectloos heeft gehandeld en zich die dag in de sauna erg ongepast heeft gedragen. De man wordt kwalijk genomen dat hij geen rekening heeft gehouden met de mogelijke impact op de vrouwen. Daarnaast schond hij het recht van de vrouw op lichamelijke integriteit, aldus de rechtbank. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf is volgens de rechtbank op zijn plaats, omdat de strafbare feiten twee jaar geleden plaatsvonden. De straf staat gelijk aan de eis van de officier van justitie. De man is al meerdere malen opgepakt voor onzedelijk gedrag en het lastigvallen vaan vrouwen in Nijmegen en omgeving. Wat meespeelde in de eis, is dat de man geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Een werkstraf is daarom moeilijk uit te voeren. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen