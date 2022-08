Een inbreker is woensdagavond op heterdaad betrapt in een huis aan de Beethovenstraat in Groesbeek. De buurman ontdekte dat er iets niet pluis was, ging poolshoogte nemen en trof daar de inbreker.

De buurman hield de inbreker aan de praat tot dat de politie kwam, die de man aanhield. De inbreker is voor onderzoek naar het politiebureau van Nijmegen gebracht, waar hij vervolgens is ingesloten. Enige tijd cirkelde een politiehelikopter boven de plaats van de inbraak. Maar die vertrok even later weer omdat de dader aangehouden was. Wat er in de woning is buitgemaakt is niet bekend. Ook is niet bekend hoe de inbreker de woning is binnengekomen.