Door de hittegolf van afgelopen week loopt het werk aan de brug tussen Grave en Nederasselt vertraging op. De gevolgen voor het verkeer schuiven een week op.

De John S. Thompsonbrug ondergaat een flinke onderhoudsbeurt die alles bij elkaar al twee jaar duurt. Eerst werden de karakteristieke regenboog-bogen geschilderd, nu wordt de deklaag van het asfalt op de autorijbaan vernieuwd.

En daar gaat het mis: bij langdurige temperaturen boven de 30 graden is de kans te groot dat de slijtlaag niet goed hecht aan het stalen rijdek, meldt Rijkswaterstaat.

Omrijden

De nieuwe deklaag kan daardoor nu pas worden aangebracht en het werk is volgens het nieuwe schema afgerond op 29 augustus. Wie nu met de auto van of naar Grave wil, moet al via Cuijk of Ravenstein.



Rijkswaterstaat heeft nog overwogen om het werk dan maar 's nachts te doen. 'Maar ook dan zijn er risico's waardoor niet de beoogde kwaliteit geleverd kon worden.'

Fietspad

De vertraging aan de rijbaan heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden aan het fietspad, die tussen 22 augustus en 4 september zouden worden uitgevoerd. Dat werk schuift een week op. Ook het fietspad krijgt namelijk een nieuwe deklaag. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruikmaken van een pendeldienst.

Toen eerder dit jaar aan het pad werd gewerkt, volgden veel klachten over de pendeldienst die toen werd ingezet. Fietsers die van Grave naar hun school in Wijchen moesten, kwamen vaak te laat, omdat er bij de pendelbusjes lange wachttijden waren.



Fietsers besloten soms zelfs om over de weg (voor autoverkeer) te gaan rijden. Rijkswaterstaat heeft daarvan geleerd: terwijl er de vorige keer vaak maar twee busjes reden, zijn dat er nu vier.



Aan het eind van dit jaar is de hele klus afgerond.