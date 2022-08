Ruim drie maanden na aanvang besteden landelijke media aandacht aan de expositie Moving Stories in het Nijmeegse Museum Het Valkhof. Hun mooie woorden - 'sublieme tentoonstelling' en 'ontroerend' - helpen. Het aantal bezoekers is gestegen van duizend naar 1500 per week.

Uitgangspunt van Moving Stories is de Limes, de grens van het Romeinse rijk die dwars door Nederland liep. Nijmegen was een belangrijk centrum in die tijd. De stad was ook toen een multiculturele samenleving. Er leefden soldaten uit alle windstreken van Europa en met hen trokken gezinnen, handelaren en ambachtslieden mee. Moving Stories verbindt de oude geschiedenis met de hedendaagse.Archeologische vondsten en moderne kunst vertellen samen verhalen over migratie. De tentoonstelling brengt het publiek dichter bij de migranten van duizenden jaren geleden en geeft tegelijkertijd inzicht in deze tijd. Net als nu namen migranten tweeduizend jaar geleden voorwerpen, gewoonten en voedsel mee naar hun nieuwe woonplek. Ze hadden heimwee, blijkt uit brieffragmenten, en voelden zich ontworteld. Moving Stories is te zien tot en met 30 september.