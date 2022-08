De twee cruiseschepen in de Nijmeegse Waalhaven zullen voorlopig nog door Oekraïense oorlogsvluchtelingen bewoond blijven. De noodopvang is namelijk door de gemeente verlengd tot het eind 2022.

Sinds eind maart worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in de Waalhaven. Het bedrijf SijFa Cruises uit Malden zorgt er met twee schepen voor dat zo'n 240 Oekraïners een dak boven hun hoofd hebben.



De schepen zouden eigenlijk tot 1 september worden ingezet als noodopvang, maar die periode is nu dus verlengd. In ieder geval tot het einde van het jaar. De ernstige situatie in Oekraïne houdt aan en de behoefte aan opvangplekken ook, zo laat de gemeente Nijmegen weten. Vandaar dat de boten voorlopig nog blijven liggen.

Niet alleen de Waalhaven biedt Oekraïense vluchtelingen een plek. Zo zijn er noodopvanglocaties boven bioscoop VUE in de Tweede Walstraat (plek voor tachtig mensen); in de Daniëlskerk (honderd plekken) en in het voormalig schippersinternaat achter het CWZ (dertig plekken).



De meeste ruimte is in een pand aan de Tarweweg tegenover het CWZ: die biedt plaats aan driehonderd vluchtelingen.