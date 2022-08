Een man is vanmiddag bij de Staddijk zo diep in de modder gezakt, dat alleen zijn hoofd nog zichtbaar was. De hulpdiensten werden gealarmeerd, die hem uiteindelijk uit de modderpoel haalden. De man bleef ongedeerd.

Dinsdagmiddag werden de hulpdiensten omstreeks 14.45 uur ingeschakeld na de melding van een persoon in nood. Het bleek te gaan om een man die vastzat in de modder van een sloot bij de Staddijk. De man was eerder zijn bidon vergeten bij de tennisbaan. Toen hij deze wilde halen en de tennisbaan dicht bleek, wilde hij via een droge sloot aan de zijkant het tennispark opgaan om zijn bidon te pakken. De sloot bleek echter niet droog te staan. De man kwam terecht in een diepe modderpoel. Hij zakte er zo diep in, dat alleen zijn gezicht nog boven de modder uitstak.