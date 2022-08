En hondje is maandagmiddag op de parkeerplaats bij de Lidl aan de 70ste straat in de Meijhorst in Nijmegen uit een rokende auto gered.

De brandweer werd rond 13.00 uur gealarmeerd voor een autobrand. Toen brandweerlieden bij de blauwe, geparkeerde BMW aankwamen, kwam er rook onder de motorkap vandaan. Ook bleek een klein hondje in de auto te zitten. Omstanders besloten de hond uit het voertuig te redden. Zij sloegen daarbij drie ruiten van de auto in. Vervolgens hebben zij het dier water gegeven.



De eigenaar van de auto, die later aan kwam lopen, reageerde boos nadat hij zag dat zijn autoruiten kapot zijn gemaakt. Politieagenten wezen hem terecht. Zij lieten weten dat als omstanders het niet hadden gedaan, de agenten dit zelf wel hadden gedaan.



De brandweer hoefde de auto niet te blussen. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen