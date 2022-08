Het zit de Albert Heijn in Groesbeek niet mee. Weer is het muurtje bij de supermarkt beschadigd. En dat terwijl het muurtje vrijdag - na drie dagen metselwerk - weer hersteld was na de vorige aanrijding.

Gasten op het terras van Le Monde aan de Dorpsstraat in Groesbeek schrokken zich zondagmiddag een hoedje toen een automobiliste wilde draaien op de Dorpsstraat. De vrouw uit het Duitse Kleef zag daarbij het muurtje bij Albert Heijn over het hoofd, met een flinke klap tot gevolg. Het is niet de eerste keer dat er iemand tegen het muurtje botst. Eerder knalde ook al een vrachtwagenchauffeur tegen het metselwerk aan. Hij kwam Albert Heijn nieuwe voorraad brengen. Daarop besloot de supermarktketen zo'n 40 punaises op het trottoir te laten plaatsen. Dit om ervoor te zorgen dat vrachtwagenchauffeurs bij het magazijn van Albert Heijn komen zonder brokken te maken. Dit kon de bestuurster van de personenauto echter niet helpen.