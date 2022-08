Het voormalige kantoor van Pro Persona aan de Tarweweg in Nijmegen is in gebruik genomen als noodopvang voor Oekraïners. Vorige week zijn de eerste oorlogsvluchtelingen daar aangekomen. Er is plaats voor in totaal driehonderd Oekraïners die hier voor langere tijd kunnen blijven.

Zij komen vanuit de crisisnoodopvang van buiten de stad, aldus een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. Maar er komen óók Oekraïense vluchtelingen die eerst bij Nijmegenaren thuis een onderdak hadden gevonden. De afgelopen weken is het pand verbouwd. Zo moesten er onder meer douches komen en kookgelegenheden. Ook is het helemaal ingericht voor de nieuwe tijdelijke bewoners. Het voormalige kantoorgebouw is expliciet voor Oekraïners; er komen geen vluchtelingen uit andere landen, zegt de woordvoerder. Politiebureau Hoe lang het pand als opvangplek gaat dienen, is op dit moment nog niet te zeggen. De gemeente heeft het tot eind dit jaar van de Nijmeegse politie gehuurd. Die verhuist het hoofdbureau op termijn hierheen. Dat is nu nog gevestigd aan de Stieltjesstraat, vlak bij het Centraal Station. De verhuizing gaat niet eerder gebeuren dan 2025, zo liet de politie eerder weten. In het gebouw aan de Tarweweg verbleven tot voor kort kwetsbare jongvolwassenen die maatschappelijke begeleiding krijgen van de stichting Kairos. Zij hebben vervangende ruimte gevonden aan de Wijchenseweg. In de Waalhaven in Nijmegen liggen ook nog twee cruiseschepen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daar verblijven zo'n 250 mensen. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen