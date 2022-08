In Heumen en Overasselt zitten sommige huishoudens zaterdagavond zonder stroom. Het gaat om de gebieden 6582 en 6611.

Onder meer in de Bulberg, De Boomgaard, De Hosterd en de Dorpstraat doet de elektriciteit het niet meer. Het gaat in totaal om negentien straten. Liander meldt dat er een monteur onderweg is om het probleem op te lossen.

Naar verwachting hebben de getroffen huishoudens rond 01:15 uur weer stroom.