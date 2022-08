Zeker zes Groesbeekse ZZP’ers zijn zwaar gedupeerd door diefstallen uit hun bedrijfswagens. Dieven sloegen de afgelopen dagen toe.

Zo werd een hoop gereedschap gestolen en werden auto's vernield, doordat er bijvoorbeeld een grote kei door de ruit was gegooid om in te breken.

De diefstallen vonden plaats op de Stekkenberg, de Vlasrootweg, de Breedeweg, De Lubert en de Houtlaan in het dorp. Op camerabeelden die gemaakt zijn door een van de slachtoffers is te zien dat iemand vermoedelijk de boel verkent. Even daarna verschijnen twee daders van, naar schatting, tussen de 20 en 25 jaar oud op hun fiets.

Vervolgens wordt een grote kei door de achterruit van het bestelbusje gegooid. Het slachtoffer claimt dat hij gereedschap kwijt is ter waarde van zo'n 6000 euro.