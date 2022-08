Bij de voordeur van een woning aan de Thorbeckestraat in Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief afgegaan.

Niet lang na middernacht werden de hulpdiensten gealarmeerd voor de knal in de wijk Hatert. Uit veiligheid werden ongeveer tien woningen in de omgeving van het rijtjeshuis ontruimd. Nadat zeker was dat er geen explosieve resten meer aanwezig waren, mochten bewoners en hun kinderen weer naar binnen. Vermoedelijk is een explosief in de brievenbus gedaan. Brokstukken lagen op straat. Eerder deze week zouden naar verluidt ook al ruiten zijn ingegooid bij de tussenwoning. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen