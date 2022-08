Nyls Korstanje heeft vrijdagavond bij de EK zwemmen in Rome tweemaal de kans om een medaille te winnen.

De Nijmegenaar, die zich eerder al had geplaatst voor de finale van de 50 meter vlinderslag, verzekerde zich vrijdagochtend met de gemengde estafetteploeg voor de eindstrijd van de 4x100 meter wisselslag.

Korstanje vormde met Kira Toussaint, Arno Kamminga en Tessa Giele de estafetteploeg van Nederland. De formatie zwom de beste tijd (3.46,64).

Marrit Steenbergen had donderdagavond goud gewonnen met de vrouwen op de 4x200 vrije slag en deed bij de gemengde estafette nog niet mee in de series. Ze zal vrijdagavond wel aantreden in de finale, die begint om 19.40 uur. Kort daarvoor - even na 18.00 uur - zwemt Korstanje ook al de individuele finale op de 50 meter vlinderslag.