Op vijf locaties in Nijmegen worden vandaag de bermen gemaaid. De reden? Door de aanhoudende droogte en warmte is de kans op natuurbranden hoger.

De gemeente gaat op advies van de brandweer maaien. Die heeft donderdag een brief gestuurd naar alle veertien gemeenten in Gelderland-Zuid. Het is voor zover bekend de eerste keer dat er in Nijmegen gemaaid wordt uit angst voor natuurbranden. Er wordt vrijdag gemaaid in bermen of stukken gras direct naast natuurgebieden waar het risico op een natuurbrand groter is.

Vijf locaties

In Lindenholt wordt gemaaid in park De Omloop en tegenover de sporthal aan de Broekstraat. In Dukenburg zullen de maaiers rondom het Douglasbos actief zijn. Ook een deel van de middenberm van de Neerbosscheweg in Nijmegen West en in Nijmegen Noord bij het Spiegelbos worden gemaaid. Het maaien begint in de ochtend en is naar verwachting aan het einde van de dag afgerond.

Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat het voorlopig bij deze vijf locaties blijft. "Andere risicogebieden zijn in het voorjaar al gemaaid, waardoor de noodzaak er nu niet is." Afgelopen woensdagavond woedde er brand in het Westerpark in Nijmegen. Hoe die is ontstaan is niet duidelijk, vooralsnog wordt hier niet extra gemaaid.

Bermen zijn risicovol

Volgens de brandweer zijn bermen bij warm weer en droogte gevoeliger voor brand dan de aangrenzende natuurgebieden. "Voor een brand zijn drie dingen nodig: zuurstof, brandstof en hitte. Het vonkje. Dat laatste is er in natuurgebieden in principe niet, maar wel in bermen. Denk aan remmende of geparkeerde auto's met hete uitlaten en sigaretten die worden weggegooid", legt een woordvoerder uit.

Regionale maatregelen

Afgelopen woensdag kondigde Rijkswaterstaat nog aan dat extra landelijke maatregelen in verband met de droogte niet nodig zijn. Wel kunnen er regionaal extra maatregelen getroffen worden. Zo stelt Texel per direct een rook- en stookverbod in voor bos-, duin- en heidegebieden en nu neemt Nijmegen dus maatregelen. Of andere gemeenten in de regio het voorbeeld volgen, is niet bekend.