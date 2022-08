Twee mensen waren donderdagmiddag laminaat aan het leggen, toen de stofzak van een schuurmachine vlam vatte in een woning aan de Coehoornstraat in Nijmegen. Niemand is hierbij gewond geraakt.

Het klusongeluk gebeurde rond 15.50 uur in een bovenwoning op de Coehoornstraat. Snel waren er drie brandweerwagens en enkele politiewagens aanwezig. De politie heeft de straat afgezet, waarna de brandweermannen de woning binnengingen. De klussers hadden de stofzak al uit het raam gehouden, waardoor deze eenvoudig geblust kon worden. "Zo'n zak kan inderdaad vlamvatten", vertelt een woordvoerder van de politie. "Er zit zaagsel binnenin en door de hitte van het schuren kan het zaagsel gaan broeien." De straat is weer vrijgegeven. Hoe groot de schade binnen in de woning is, is niet bekend.