Het is behoorlijk klimmen voor gasten op de cruiseschepen die aanmeren in Nijmegen. Door de lage waterstand van de Waal is de loopplank naar de wal een stuk steiler dan normaal. Gelukkig kunnen de passagiers nog uitstappen. Aan veel Duitse kades lukt dat niet meer.

Het lage water zorgt niettemin ook voor beperkingen in de havens van de stad. De Waalhaven is gesloten voor binnenvaartschepen, omdat de waterstand te laag is. De blusboot van de brandweer is van de Waalhaven naar de Lindenberghaven verplaatst, want die moet altijd kunnen uitvaren.

De twee cruiseschepen met Oekraïense vluchtelingen die in de Waalhaven liggen, gaan met de nog steeds dalende waterstand waarschijnlijk de grond raken. Voor de noodopvang op de schepen heeft dat geen gevolgen, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

In de Lindenberghaven zijn er iets minder beperkingen. Pleziervaartuigen mogen er nog aanmeren, zolang ze niet dieper dan 130 centimeter in het water liggen. Wel is de Pannenkoekenboot al naar Rotterdam vertrokken, omdat het waterpeil te laag is. De boot liep afgelopen week twee keer vast. Wanneer de Pannenkoekenboot terugkomt, is onduidelijk. "Zodra het weer kan", liet kapitein Jos Geutjens eerder weten.

De Oude Waal aan de Ooijse Bandijk, een oude rivierarm van de Waal is al bijna drooggevallen. "Het water dat er nu nog staat, is erg ondiep en zakt elke dag wel 2 tot 2,5 centimeter", zegt boswachter Twan Teunissen van Staatsbosbeheer.

Liefhebbers van cruiseschepen kunnen momenteel hun ogen uitkijken: de Waalkade ligt er extra vol mee. Vanwege de lage waterstand kunnen de schepen niet in Duitsland varen, dus wijken ze uit naar Nederland en België. Met de Waalkade als tussenstop.

Naar verwachting blijft het waterpeil in de Waal bij Nijmegen de komende dagen steken op 455 centimeter. Dat is niet het laagste peil ooit, want dat dateert van 2018. Voor een stijging van waterpeil zijn flinke regenbuien in Duitsland nodig.

