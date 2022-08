De brandweer heeft dinsdagmiddag een natuurbrand geblust in een weiland aan de Schatkuilsestraat in Overasselt. Er stond daar een groot stuk weiland in brand.

De brandweer schalde vanwege de droogte op naar middelbrand. Na drie kwartier was de brand geblust. Om na te kunnen blussen werd een waterwagen uit Nijmegen opgeroepen.



Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.