Voor een woning aan de Groesbeekseweg in het centrum van Nijmegen is zondagavond een verdacht pakketje aangetroffen. Meteen na de melding is de weg afgesloten voor alle verkeer. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is onderweg om de boel te onderzoeken.

Intussen mogen bewoners in het afgesloten deel van de Groesbeekseweg niet hun woning uit maar ook niet bij thuiskomst naar hun huis. De politie is in grote getale aanwezig. Ook de brandweer ondersteunt de actie van de hulpdiensten. Wie de melding heeft gedaan is nog niet duidelijk.