Het busstation in Nijmegen waar een takelwagen een halve maand geleden zorgde voor een ravage, moet het voorlopig zonder de dakconstructie met schermen doen. Die raakte door het incident zwaar beschadigd.

Om onduidelijke redenen belandde de takelwagen op 13 juli tussen de bussen bij station Nijmegen; de wagen ramde de bovenconstructie. De lading van de takelwagen bestond uit reclameborden voor de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten.

Door de aanrijding helde de constructie over en sprongen alle ruiten tussen de busperrons. Ook de beeldschermen die op de constructie zitten, werkten niet meer.

Nog die avond werd de hele bovenconstructie verwijderd. De perrons worden nu met stickers gemerkt voor reizigers en buschauffeurs. Het glas tussen de perrons heeft plaatsgemaakt voor beveiligingshekken. Het busvervoer kan ongewijzigd doorgaan.

De gemeente is drie weken later nog bezig om de exacte schade van het ongeval in kaart te brengen. Volgens een medewerker blijft het busstation voorlopig nog zo.

"Op dit moment wordt er een schaderapport opgesteld en daarover wordt contact opgenomen met de tegenpartij. Details over dit soort lopende zaken delen we niet." Wie de tegenpartij in deze zaak is, vertelt de gemeente niet.

Maar dat het busstation het voorlopig zonder 'dak' moet doen, staat vast. "Momenteel wordt onderzocht in hoeverre de bestaande constructie kan worden hergebruikt. Dit zal enige tijd in beslag nemen, omdat het om een complexe constructie gaat. We kunnen nu nog geen termijn noemen waarin een zelfde soort portaal terug kan komen", stelt de woordvoerder van de gemeente.