Een motorrijder en een auto zijn donderdag aan het begin van de avond met elkaar in botsing gekomen op de Oranjesingel in Nijmegen.

De auto reed op de Oranjesingel en sloeg af richting de Hertogstraat. De automobilist had hier echter niet in mogen rijden, want dit gedeelte van de Hertogstraat is een eenrichtingsweg, in de richting van de Oranjesingel.

De motorrijder reed ook op de Oranjesingel en werd door de auto geschept. Hij is volgens een persfotograaf met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.