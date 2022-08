De vermoedelijke vondst van een dwergkaaiman langs het water van het Spiegelknakermeer in Nijmegen, maakte vandaag de tongen los. Waar de een de mogelijke aanwezigheid van de krokodilachtige exoot wel grappig vond; 'Hebben ze Schnappie gevonden?', klinkt de ander ongerust: 'Daarom ga ik niet in vrij water zwemmen'.

Tijdens een doodgewone wandeling met zijn hond zag de Nijmeegse Riny Albers (55) maandagmiddag een merkwaardig dier in het gras langs het water zitten in de buurt van Leuvensbroek. Vol ongeloof maakte Albers een foto van de bijzondere vondst. Een dwergkaaiman, zegt een deskundige, een van de oudste krokodillensoorten.

'Even geen bootje voor de kids'

Het bericht over de kaaiman zorgt bij een enkeling voor ongerustheid. 'Oppassen met de hond', reageert iemand op Facebook. 'Hou de deur maar dicht', zegt een ander. De kinderen van Natacha de Leeuw-Steijart kunnen een rondvaart op het water in ieder geval even vergeten. 'Voorlopig even geen bootje meer voor de kids', reageert ze via Facebook op de berichtgeving.

'Dat krijg je als je illegaal geïmporteerde exotische 'huisdier' toch te groot of te onhandelbaar wordt, zoals iedereen het al voorspelde', laat Jo de Loo weten. Hij vermoedt dat het dier gedumpt is. Volgens Erik Janssen is de aanwezigheid van het dier 'levensgevaarlijk'.

Maar dat valt wel mee. Verzekerd reptielenexpert Walter Getreuer van de reptielenzoo Serpo in Delft na het zien van de foto's. 'Een dwergkaaiman is over het algemeen ongevaarlijk voor mensen. Het is een soort die vooral voorkomt in Zuid-Amerika.'

Zoektocht levert niets op

De politie rukte woensdagochtend uit naar het gebied rond het Spiegelknakermeer in een poging om het dier te vinden. Tot nu toe zonder resultaat: niemand heeft de krokodilsoort in de kilometerslange waterplas zo ver bekend nog gezien.

'Één ding is zeker, zolang hij niet achter slot en grendel zit hebben ze daar in de omgeving geen last meer van wildzwemmers,' reageert Maerten Rijpstra.