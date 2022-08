NEC is dicht bij een enorme stunt op de transfermarkt. Jasper Cillessen staat op het punt om na elf jaar terug te keren bij de Nijmeegse club, zo melden meerdere bronnen.

De verwachting is dat NEC de spectaculaire transfer van Cillessen een dezer dagen afrondt. De 33-jarige Groesbekenaar mocht vertrekken bij Valencia, waar hij op het tweede plan dreigde te raken. Hij heeft bij Valencia nog een éénjarig contract. Het is niet bekend of NEC een transfersom moet betalen.

Cillessen belandde in 2001 in de jeugdopleiding van NEC, dat hem wegplukte bij De Treffers uit Groesbeek. De doelman doorliep alle jeugdteams en maakte in augustus 2010 in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (2-2) zijn debuut in het eerste elftal.

Na 35 wedstrijden vertrok Cillessen in de zomer van 2011 voor ruim 3 miljoen euro naar Ajax. Met de Amsterdammers werd hij drie keer landskampioen.

Cillessen verdiende in 2016 een droomtransfer naar FC Barcelona, dat 13 miljoen euro voor hem neerlegde. Bij de Spaanse grootmacht wist hij zich niet op te werken tot eerste keeper, waarna hij in 2019 verkaste naar Valencia, dat 35 miljoen euro voor hem neertelde.

Cillessen debuteerde in juni 2013 voor het Nederlands elftal. Hij speelde vooralsnog 63 interlands, waaronder op het WK van 2014, waarop Oranje derde werd. Hij miste het EK van vorig jaar doordat hij vlak voor aanvang van het toernooi positief testte op het coronavirus.