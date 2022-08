De Taxus Taxi haalt nog tot en met vrijdag 12 augustus snoeisel op van de geneeskrachtige taxusstruik, maar weet nu al vrijwel zeker dat de gewenste hoeveelheid van 125.000 kilo niet gehaald zal worden. Op dit moment is er pas zo'n 90.000 kilo ingezameld.

De tegenvallende opbrengst heeft alles te maken met de onzekere start en het wisselende verloop van het snoeiseizoen. De stichting Taxus Taxi verspreidde aanvankelijk een e-mail waarin werd gemeld dat er dit jaar helemaal geen taxussnoeisel ingezameld zou worden. Vanwege de COVID-19-lockdowns leek er in Azië geen capaciteit om het snoeisel te verwerken en tot kankermedicijn om te bouwen.

Later bleek er toch beperkte capaciteit en besloot de stichting alsnog in enkele naburige gemeenten rond Cuijk, de uitvalsbasis van de organisatie, de inzameling te starten. Dat leverde echter veel minder snoeisel op dan gehoopt, waarna het aantal gemeenten nog eens flink werd uitgebreid.

"Die mails hebben er waarschijnlijk voor gezorgd dat veel minder mensen zich hebben gemeld", denkt Werner Toonen van Taxus Taxi. "De groei is dit jaar ook een stuk minder geweest, dus we denken dat veel mensen gewacht hebben met snoeien. Maar in latere snoei is de werkzame stof niet meer zo aanwezig. Die is op zijn best van half juni tot eind juli, de paar weken daarna kan ook nog."

Wie alsnog gesnoeide taxus wil laten ophalen, kan tot 12 augustus contact opnemen met de Taxus Taxi. Vrijwilligers komen onder meer langs in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Duiven, Gennep, Heumen, Land van Cuijk, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Overbetuwe, West Maas en Waal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Snoeisel aanmelden kan via Taxustaxi.nl/afspraak.

De vrijwillige chauffeurs van de Stichting Taxus Taxi zijn elke dag op de weg, gemiddeld met vier auto's per dag. Normaal zijn dat er acht. Ze halen het snoeisel niet alleen op bij particulieren, maar ook bij bedrijven, begraafplaatsen en gemeenten. Van het snoeisel kunnen medicijnen tegen kanker gemaakt worden: paclitaxel en docetaxel die de groei van de kankercellen remmen.