Een ongewoon beeld: een kale, afgeschraapte Oversteek. Kilometers asfalt op de brug én op de Energieweg worden deze weken vernieuwd. Automobilisten moeten soms flink omrijden. Maar, zo wordt verteld, de klus ligt op schema en de overlast is het allemaal waard.

Eind maandagmiddag staan slechts een paar bouwmedewerkers op de brug. Het grootste gedeelte van het oude asfalt is er al af, nu is het tijd voor het aanpakken van de verlichting.

Op de Energieweg is aannemer Van Gelder bezig met het eerste deel van de klus, tussen het Gaziantepplein en de Ambachtsweg. Vanaf 8 augustus volgt het deel tussen de rotonde Ambachtsweg en Industrieplein. De Oversteek moet op 29 augustus klaar zijn. De Energieweg is een week eerder klaar.

Het nieuwe asfalt op de Energieweg is geluidsverminderend. "Aanwonenden hebben straks een stuk minder last van de weg", vertelt woordvoerder Simonette Kraaij. We leggen dit asfalt overal, behalve op de rotondes."

Ook worden de detectielussen voor verkeerslichten opnieuw gelegd en worden de putten in de weg opnieuw en beter geplaatst.

"Die lagen voorheen niet gelijk met het asfalt. We hebben de putten nu in het asfalt geboord, zodat er geen hoogteverschil meer is en het asfalt minder snel slijt. Zo hoeven we de komende jaren niet terug te komen", zegt Kraaij met een knipoog.