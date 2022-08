Een auto is maandagmiddag over de kop geslagen op de Oude Dukenburgseweg in Nijmegen. Het ongeluk gebeurde nadat de auto een boom raakte, volgens omstanders bij een inhaalactie.

De bestuurster kon haar auto zelf verlaten, maar is wel overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte total loss en is weggesleept.