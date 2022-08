Een auto is te water geraakt in het Maas-Waalkanaal in Nijmegen, bij de Draaiom in Dukenburg. De brandweer heeft maandag duikers ingezet om het voertuig te zoeken.

Dat is gelukt, de auto is gevonden op de bodem. Het voertuig wordt op een later tijdstip uit het water getrokken. Er zat niemand in. Hoe de auto in het water kon belanden is niet bekend. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen