De pas gerenoveerde waterpomp in het centrum van Nijmegen heeft nu al schade opgelopen. De historische pomp uit 1747 werd in juni nog in ere hersteld en in de Hoogstraat geplaatst, tegenover Kelfkensbos.

Anderhalve maand later zitten er al witte strepen op het historische object en zitten er scheuren en gaten in de pomp, een echte blikvanger in de vernieuwde straat. Waar vandaan? De grote vraag is: waar komt die schade vandaan? Voorbijgangers laten maandagmiddag weten er geen idee van te hebben. Ook horecamedewerkers van pannenkoekenrestaurant 't Hoogstraatje, recht tegenover de stadspomp, is de laatste tijd niets bijzonders opgevallen. Zij vermoeden dat de schade al tijdens de Vierdaagsefeesten ontstaan is. Maar hoe, dat is een raadsel. De gemeente Nijmegen kondigde de komst van de pomp in juni nog vol trots aan. Na ruim twee eeuwen van omzwervingen kwam de waterpomp namelijk weer op de oorspronkelijke plaats in hartje binnenstad te staan. Vóór de plaatsing op het Kelfkenbos stond het object op de Gedeputeerdenplaats bij het stadhuis (vanaf 1883) en de Franse Plaats (vanaf 1974). Afgelopen jaren werd de pomp gedemonteerd en gerenoveerd.