,Nauwelijks een wanklank en kleine problemen waren snel opgelost." Joost van Wijngaarden, projectleider van de Eurogames in Nijmegen, blikt tevreden terug. Een sportevenement voor lhbtiq+'ers heeft volgens hem bestaansrecht zo lang mensen uit deze groepen niet veilig over straat kunnen.

"Voor velen is deelnemen al een overwinning", zegt Van Wijngaarden. "Vraag maar rond." Het relaas van Bill Gardiner uit Glasgow, die zaterdag meedoet aan de hardloopwedstrijd rond de Spiegelwaal, bevestigt dit. "Als kind zat ik op atletiek", zegt Gardiner.

"I loved it. Maar toen duidelijk werd dat ik homoseksueel ben, was het anders. Ik kreeg vervelende reacties, voelde me niet meer welkom in de kleedkamers, werd bang en onzeker. Dankzij Leapsports, een organisatie voor lhbtiq+'ers in Schotland, ben ik weer gaan hardlopen. Dit is de derde Eurogames waar ik aan meedoe. Het geeft me zelfvertrouwen, misschien dat ik in de toekomst weer durf mee te doen aan reguliere wedstrijden."

De 5 en 10-kilometerloop rond de Spiegelwaal was zaterdag de laatste wedstrijd van Eurogames. Het vierdaagse evenement werd daarna afgesloten met een ceremonie op de Waalkade en een feest in De Vereeniging.

Regenboogvlaggen

Vergeleken met de Nijmeegse Vierdaagse is de Eurogames piepklein: ongeveer tweeduizend deelnemers en nog zo'n duizend supporters. Het evenement was wel zichtbaar in het centrum. Overal regenboogvlaggen en -banieren, podia op Waalkade en Mariënburg. Op terrassen en in restaurants waren veel andere Europese talen te horen. De deelnemers sliepen in hotels, campings en B&B's of ze vonden onderdak bij particulieren.

Projectleider Van Wijngaarden heeft veel complimenten gehad van deelnemende sporters, ook over de gastvrije ontvangst in Nijmegen. "Ze vonden het bijzonder dat je hier op een terras niet meteen hoeft af te rekenen."

Hoogtepunt

Zelf vond het hij ballroomdansen in De Vereeniging een hoogtepunt. "Een fantastisch spektakel met veel publiek. Het is een van de sporten waarbij je meteen ziet dat het anders is omdat er mannenparen en vrouwenparen aan meedoen."