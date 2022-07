Op een binnenvaartschip in de overnachtingshaven bij Tuindorp in Tolkamer is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Iets 18.30 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Het vuur zou zijn ontstaan in een verfblik in een ruimte tussen de machinekamer en een andere lege ruimte. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De schipper was niet aanwezig tijdens de brand, wel waren er twee Filipijnse medewerkers aanwezig. Zijn zijn door de brandweer van het schip gehaald. Volgens de aanwezig hulpdiensten kwam de schipper laten poolshoogte nemen.



De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand. "Dat is gedaan omdat we te maken hebben met een hoge temperatuur, veel staal en het feit dat je in een schip naar beneden moet wat het blussen lastiger maakt", aldus een René Bierman, woordvoerder van de hulpdiensten.

De brandweer was in totaal met met twee blusauto's aanwezig op de Bijlandseweg om het vuur te blussen. Daarnaast voeren twee brandweerboten rondom het binnenvaartschip. Ook staan er twee politiewagens. De brand is onder controle, maar het ventileren van het schip gaat nog enige tijd in beslag nemen.

De brand trok veel bekijks. In totaal keken enkele tientallen mensen toen vanaf de toe. Toen bleek dat de brand snel was geblust dropen zij snel af.

Tijdens de bluswerkzaamheden was de Bijlandseweg tussen Tuindorp en recreatieplas de Bijland afgezet voor verkeer. Recreanten - die tijdens de zomerse dag hadden vertoeft aan waterplas - moesten lange tijd wachten. Het is namelijk de enige in- en uitrit naar de recreatieplas.

Toen de hulpdiensten de weg vrijgaven vormde zich een lang lint over de dijk met mensen die huiswaarts konden keren.