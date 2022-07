NEC opende zaterdag het nieuwe voetbalseizoen met de traditionele Open Dag in en om het Nijmeegse Gofferstadion. De eerste fandag sinds 2019, want door de pandemie zijn er twee edities uitgevallen.

De Open Dag van NEC lijkt even de vooroordelen waar te maken: mannen met tatoeages in oude en nieuwe NEC-shirts met bier en friet. Maar er is meer. Het plein voor de hoofdingang van het stadion loopt gestaag vol met gezinnetjes, moeders, grootmoeders, veel pubers en heel veel kleine kinderen.

De langste rij staat voor de stand met de nieuwste voetbalshirts van maat XXXXXS tot XXXXL. De fans staan graag een kwartier in de rij onder de warme zon en betalen zonder blikken of blozen 70 euro voor een nieuw shirt. Al om een uur doen de meest gangbare maten van het uitshirt hun naam eer aan: ze zijn uitverkocht.

Natuurlijk is er een frietkar, maar ook een fruitstand. Behalve bier en cola is er ook een ruime keuze in fruitsmoothies en vruchtensappen. Behalve shirts is er van alles te krijgen in rood, zwart en groen, van koffiemokken tot horlogebandjes en van badlakens tot ijsmutsen. Voor de kleintjes is er een heel kidsplein met NEC-kleding in kindermaten, springkastelen, beach-bungeejump en een draaimolen.



Na de presentatie van het nieuwe team is het tijd voor handtekeningen. Jong en oud omringt de spelers. Want de open dag bij NEC is een uitje voor het hele gezin.