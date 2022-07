Bij Nijmegen Atletiek is voor iedereen plek; liefst in een reguliere groep, desnoods in een aparte. Die aanpak wordt beloond met de prijs 'meest inclusieve sportaanbieder van Nijmegen'.

Met deze prijs beloont het Nijmeegse stadsbestuur sportverenigingen voor hun bijdrage aan een meer inclusieve stad. Wethouder Grete Visser reikte de prijs donderdagavond uit tijdens een bijeenkomst in de village van het sportevenement EuroGames, op de Mariënburg. Als winnaar ontving de atletiekclub een geldprijs van 3000 euro. De runners up, badmintonclub Mariken en skatepark Waalhalla, kegen ieder 1000 euro. "Pas wanneer het door beperkingen echt niet lukt om met regulier aanbod mee te sporten, wordt er bij Nijmegen Atletiek een aparte groep opgestart", aldus de jury. "Mensen van alle leeftijden kunnen bij de club terecht voor sport of gezelligheid." Wethouder Sport Jean-Paul Broeren is trots op de drie prijswinnende clubs. "In Nijmegen is sporten voor en van iedereen. Dat laten we deze week ook zien tijdens de EuroGames. Ik ben heel trots dat deze sportaanbieders zich hier zo voor inzetten." Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen