Hoeveel afval er is opgehaald tijdens de Vierdaagseweek in Nijmegen, kan Dar nog niet precies zeggen. Wel is volgens de afvalinzamelaar duidelijk dat het 'dankzij de circulaire beker de schoonste Vierdaagse ooit' is geweest.

Voorheen zamelde Dar tijdens een gemiddelde Vierdaagseweek zo'n 400 ton afval in. "De eerste indruk is dat we daar dit jaar onder blijven", zegt een woordvoerder van Dar. Volgens haar is dat grotendeels te danken aan de circulaire beker.

2024

Met het debuterende bekersysteem lopen de organisaties van de wandelmars en de Vierdaagsefeesten vooruit op wetgeving die in 2024 van kracht wordt en die het gebruik van wegwerpbekers en -maaltijdverpakkingen verbiedt. Bij een eerste bestelling betalen klanten 50 cent extra per beker, ieder volgend rondje kan deze worden omgeruild voor een nieuwe. Inleveren voor geld is er echter niet bij.

Schone en niet-vertrapte bekers worden apart ingezameld en kunnen eenvoudig worden verwerkt tot nieuwe. Bijkomend vooordeel is dat de straten niet langer bezaaid liggen met plakkende en knisperende wegwerpbekers. Volgens de woordvoerder is 20.000 kilo aan bekers opgehaald.

75 medewerkers

De afvalinzamelaar had iedere ochtend 75 medewerkers en 40 voertuigen in touw. 's Middags zorgden acht 'greenteams' voor een tussentijdse opfrisbeurt, op de Wedren waren tien medewerkers actief. Nadat de laatste lopers vrijdag over de Via Gladiola en het Keizer Karelplein wandelden, werden zestig Dar-medewerkers ingezet zodat deze belangrijke verkeeraders in de avond weer toegankelijk waren voor verkeer.

Hoewel er dagelijks flink is gepoetst en opgeruimd om de sporen van de vele feestjes uit te wissen, lagen met name de wijken rondom het centrum er dit weekeinde bepaald niet proper bij. "We hebben deze hele week nog wel nodig om de stad en de stadsparken volledig te reinigen. Daarbij letten zoals altijd ook op glas op straat."