De polikliniek Oogheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen is nog niet verhuisd naar het nieuwe hoofdgebouw A. De verhuizing is uitgesteld tot eind september omdat de vloer iets te veel trillingen doorliet. Het euvel wordt inmiddels verholpen.

Het nieuwe hoofdgebouw is begin deze maand in gebruik genomen. Het ultramoderne pand bevat onder meer vier verdiepingen met poliklinieken en drie verdiepingen met verpleegafdelingen. Voorafgaand aan alle verhuizingen is het gebouw uitgebreid getest. Daarbij kwam aan het licht dat de vloer van de benedenverdieping, waar ook Oogheelkunde wordt gevestigd, meer trillingen doorliet dan toegestaan voor de zeer nauwkeurige medische apparatuur. Uitharden "In plaats van een betonvloer, zoals in de oude polikliniek, is hier een vloer van staalplaten. Die ligt op een bouwkundige tunnel waar leidingen doorheen lopen. Dat bleek het probleem", zegt een woordvoerder van het Radboudumc. "Om het euvel te verhelpen, is de tunnel geïnjecteerd met een substantie die net zo hard wordt als beton. Dat moet uitharden. Tot die tijd blijft de oude polikliniek in werking."