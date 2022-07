Het geld ligt op straat, luidt het gezegde en dat was dinsdagavond ook het geval op de B504 even voorbij Kranenburg richting Goch-Kessel. Talloze automobilisten stopten om het geld op te rapen maar nadere bestudering leerde dat het nepgeld was.

,Het waren eurobiljetten van 10, 50 en 100 euro, maar er stond duidelijk 'copy' op", aldus een woordvoerder van de politie in Kleef. Die ging kijken omdat er toch wel een stuk of tien meldingen binnen waren gekomen van automobilisten die vonden dat de verkeersveiligheid in het gedrang kwam door al die plots stoppende auto's.

De politie plukte in totaal voor 28.000 euro's aan bankbiljetten van de weg, maar weet niet hoe het geld daar terecht is gekomen. "Vanuit de auto leek het echt", aldus de politiewoordvoerder. "Ik kan me voorstellen dat mensen ervoor stoppen. Maar het was nepgeld".