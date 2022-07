De zoektocht naar een vermiste Nijmeegse vrouw in de Kraaijenbergse Plassen bij Katwijk (Cuijk) is aan het begin van de dinsdagavond gestaakt. De vermiste is niet aangetroffen. Woensdag wordt het zoeken hervat, laat een politiewoordvoerder weten.

De politie heeft maandagnacht gezocht naar een vermiste vrouw in de Kraaijenbergse plassen bij Katwijk. De vrouw uit Nijmegen, die sinds maandagavond vermist is, is niet gevonden. De zoektocht werd dinsdag om 11.00 uur hervat.

Agenten zochten rond 1.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag specifiek aan de Lange Linden in Katwijk, omdat de auto van de vrouw hier aan de waterkant stond. Omdat zoeken lastig gaat in het donker en de vrouw na 1,5 uur nog niet was aangetroffen, werd de zoektocht gestaakt.

Vandaag wordt nogmaals geprobeerd om de Nijmeegse te vinden, dit keer maakt de politie ook gebruik van een drone. Bovendien is er een sonarboot ingezet. Dit apparaat maakt gebruik van geluidsgolven om personen en voorwerpen onder water te detecteren.