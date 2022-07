Blijdschap bij de baronnen Van Verschuer en zo'n 1700 vissers in en rond Nijmegen: Hengelsportvereniging De Voorn mag gewoon blijven vissen op de zuidoever van de Waal en langs de Bisonbaai bij Ooij.

De Hoge Raad der Nederlanden, 's lands hoogste rechter, heeft besloten dat de familie Van Verschuer de visrechten bezit van de waterplas en een strook van 5 kilometer van de rivier tussen Ooij en de Erlecomse Waard. En dat betekent dat de familie de rechten mag blijven verpachten aan de hengelsportvereniging. De visrechten werden zeker elf jaar lang aangevochten door de firma Komen, een professioneel vissersbedrijf uit Terwolde.

"Dit is heel goed nieuws voor ons", zegt bestuurslid Ferdie de Ries van De Voorn. "We zaten hier echt mee in onze maag. Al sinds onze vereniging bestaat, al bijna honderd jaar, mogen we daar langs de Waal vissen. En in de Bisonbaai al sinds die bestaat. We hebben in de Ooijpolder en Groenlanden steeds minder plek om te vissen, dus ik ben hier heel blij mee. De prijzen die Komen zou vragen, zouden we als vissers nooit kunnen opbrengen."

De vereniging betaalt, aldus Philip baron Van Verscheur, in totaal hooguit 2.000 euro per jaar voor de visrechten. Komen vraagt veel meer, volgens de website van het bedrijf elk jaar vijftig euro per visser.

De kwestie van de visrechten werd de afgelopen jaren uitgevochten met regels en afspraken die nog uit de middeleeuwen stammen. In 1405 deelde de hertog van Gelre visrechten uit langs de Waal. De heren van Ooij, die later door de Van Verschuers werden opgevolgd, kregen een strook aan de zuidrand. De noordzijde was voor de heerlijkheid Gendt. Ruim twintig jaar geleden kocht Komen alle rechten op van die laatste heerlijkheid.

Daartoe hoorde historisch gezien ook het gebied rond Erlecom. Dat lag ooit ten noorden van de Waal, maar door een verlegging van de rivier in de zestiende eeuw werd het van Gendt afgesneden. Volgens Komen bleven de visrechten echter bij Gendt horen.

Onzin, zeggen de Van Verschuers, en met hen de afgelopen jaren ook al diverse rechters. Jazeker, de hele Waal kwam helemaal op grondgebied van Gendt te liggen, maar de visrechten niet. Die bewogen in die eeuwen namelijk 'watervast' met het water mee. Dus Komen kan in 2002 op papier dan wel de visrechten rond Erlecom van het waterschap hebben gekocht, maar die waren toen eigenlijk nog van de baronnen van Verschuer.

En die hechten aan hun bezit, zegt Philip van Verschuer. "Het gaat niet om het geld. Het gaat om traditie, historische rechten. We voelen ons ook verantwoordelijk voor De Voorn, waar we al tientallen jaren een goede band mee hebben."