Na één zomer zonder blauwalg in de Spiegelwaal is de bacterie weer terug in de nevengeul tussen Nijmegen en Lent. Oorzaken zijn het warme weer van de afgelopen periode, in combinatie met de lage waterstand. Zwemmen wordt afgeraden.

Hoge temperaturen, veel zonlicht en een lage waterstand met slechte doorstroming zijn voor blauwalg de ideale omstandigheden om te groeien. Daar was in de Spiegelwaal geen gebrek aan, de afgelopen weken. Bij een visuele inspectie door controleurs van de Provincie Gelderland is de blauwalg in het zwemgedeelte ontdekt. "Rijkswaterstaat doet vandaag nog een meting om te kijken hoeveel blauwalg er precies in het water zit", zegt een provinciewoordvoerder. De provincie raadt mensen af om een duik te nemen in het water, ondanks de hoge temperaturen die later deze week op Nijmegen afkomen. Wie dat toch doet, riskeert gezondheidsklachten zoals huidirritatie en maag-en darmklachten. "Als blijkt dat er echt heel veel blauwalg is, zou er zelfs een algeheel zwemverbod kunnen komen, maar dat is uitzonderlijk." De provincie verwacht dat de waarschuwing voorlopig van kracht blijft. "Anders moet de temperatuur echt een paar dagen zakken, maar daar ziet het niet naar uit met de warme weersvoorspellingen eind deze week. Ook eventuele regenbuien gaan er helaas niet voor zorgen dat de blauwalg verdwijnt."