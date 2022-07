Een twintigjarige man uit de gemeente Berg en Dal overleed afgelopen nacht bij een ongeval op de Nieuwe Rijksweg in Beek. De politie hield een automobilist aan.

Het ongeluk gebeurde rond 02.15 uur. Bij de aanrijding in het Gelderse dorp was één voertuig betrokken, aldus de politie. 'Het slachtoffer zat niet in die betreffende auto'.



Hoe hij werd aangereden, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen.

De aangehouden bestuurder is kort na zijn aanhouding weer vrijgelaten. Hij komt vandaag naar het politiebureau om verder gehoord te worden.