Een tbs'er die afgelopen maandag na een verlof niet terugkeerde naar de Pompestichting in Nijmegen, is donderdag in Rotterdam aangehouden.

Dat gebeurde door FastNL, een speciaal opsporingsteam van de politie. De man, die al ver was in zijn tbs-behandeling en net buiten de kliniekmuren mocht wonen, keert zo snel mogelijk terug naar de Nijmeegse kliniek. Hij gold volgens een woordvoerder niet als zeer gevaarlijk. De tbs'er mag zeer waarschijnlijk langere tijd geen nieuw verlof aanvragen.



FastNL speurt ondertussen nog altijd naar Sherwin W. Deze als gevaarlijk te boek staande tbs'er ontsnapte op 21 juni via een gat in een hek uit de Pompekliniek, samen met Luciano D. Luciano werd enkele dagen later gepakt, van Sherwin ontbreekt vooralsnog elk spoor.