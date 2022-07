De alarmcentrale 112 voor de regio's Arnhem en Nijmegen is getroffen door een stroomstoring. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de stroomstoring in Arnhem geen invloed op de hulpverlening.

De alarmcentrale in Apeldoorn heeft na de stroomstoring donderdagavond 112-meldingen voor politie, brandweer en ambulance uit Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid overgenomen.

De voorlichter: "Onze centralisten zitten nu ook in Apeldoorn. De storing heeft geen gevolgen voor de intocht van de Vierdaagse. Er zijn zoveel mensen in de stad, dat we verwachten dat incidenten zich daar centreren. Maar vanuit Apeldoorn kunnen we goed werken.''

De stroomstoring in de omgeving van de Beekstraat in Arnhem, waar een politiebureau en de alarmcentrale zijn gevestigd, begon donderdagavond rond 20.30 uur. De storing is vrijdagochtend nog niet verholpen. De centralisten keren pas terug naar Arnhem als er weer stroom is. Het is onduidelijk hoeveel tijd Liander daarvoor nog nodig heeft.