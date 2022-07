De oudste zelfstandige wijnkoperij van Nederland, P. de Bruijn Wijnkopers Anno 1772, heeft vandaag de Zilveren Erepenning van Nijmegen gekregen. Burgemeester Bruls reikte de onderscheiding uit aan directeur Eric de Bruijn voorafgaand aan de jaarlijkse Vierdaagsebarbecue van het bedrijf.

Met het toekennen van de erepenning eert de gemeente Nijmegen een uniek familiebedrijf met een lange historie in de stad. Dit jaar bestaat het 250 jaar. P. de Bruijn Wijnkopers gaat sinds 1772 al zeven generaties over van vader op zoon. De directie wordt nu gevoerd door Eric de Bruijn, samen met echtgenote Marianne de Bruijn.

1924 in het huidige, speciaal voor dit doel gebouwde pand met kelders aan de Bijleveldsingel. De Bruijn is gespecialiseerd in import van Franse kwaliteitswijnen. Het assortiment is sinds een aantal jaar met wijnen uit andere Europese landen uitgebreid. De wijnkoperij levert aan zowel particulieren als aan de gastronomie in heel Nederland.

Onderscheidingen

Het bedrijf draagt sinds 2015 het keurmerk KVNW Register Wijnhandelaar. In 2009 kreeg Eric de Bruijn een Franse onderscheiding, de Mérite Agricole, vanwege zijn inzet voor de Franse wijn. In 1952 ontving de wijnkoperij het predikaat Hofleverancier, dat ook verlengd is. Dit jaar werd De Bruijn naar aanleiding van het 250-jarig bestaan ook eerste erelid van de KVNW (Koninklijke Vereeniging Nederlandse Wijnhandelaren).

Burgemeester Bruls zei in zijn toespraak: ,,Dat een familiebedrijf zo lang van vader op zoon wordt voortgezet, en het overgrote deel daarvan in Nijmegen, is uniek.”

De Zilveren Erepenning van de gemeente Nijmegen wordt toegekend als blijk van waardering voor verdiensten tegenover de gemeente of de Nijmeegse gemeenschap. De penning werd in de afgelopen jaren niet vaak toegekend, toevallig recent nog aan Team 31 van de Sunset March.