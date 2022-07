Schone straten en minder werk voor de Dar: het circulaire bekersysteem van deze Vierdaagsefeesten lijkt goed te werken. Het Faberplein heeft volgens de organisatie het beste bijgedragen aan het nieuwe systeem en krijgt daarvoor een prijs van 1500 euro.

Eigenlijk is het simpel. Koop je voor het eerst een drankje tijdens de Vierdaagsefeesten, dan betaal je 50 cent voor je beker. Bij elke nieuwe bestelling kun je die inleveren en krijg je een nieuwe, gevulde beker. De oude beker wordt gerecycled. Wie niets inlevert aan de bar, moet opnieuw die 50 cent betalen bij een bestelling.

Volgens de gemeente Nijmegen is zo'n circulair bekersysteem nog nooit eerder op zo'n grote schaal in de praktijk gebracht: alle podia in Nijmegen doen deze week mee. Maar één uitbater stak daarbovenuit: Bas Neienhuijsen van het Faberplein.

Beste communicatie

Hij krijgt de prijs omdat het Faberplein het beste over de bekers communiceert naar het publiek, zijn personeel het best geïnstrueerd is, er weinig afval op het plein te vinden is en de uitbater in de voorbereiding altijd heeft meegedacht, aldus de organisatie.

"Dit is heel leuk natuurlijk", reageert Neienhuijsen. "Het systeem is ons zelf ook goed bevallen. Ik vind het wel wat." Wat hij met het prijzengeld gaat doen? "Aan het personeel schenken. Deze week kon je alleen pinnen en daardoor is de fooi een stuk minder, terwijl de medewerkers het heel goed hebben gedaan."

Hoewel het systeem volgens velen goed werkt, lijkt er in de loop van de week wat minder consequent met de spelregels te worden omgegaan. Bij een bar hoef je woensdagavond bijvoorbeeld geen 50 cent meer te betalen, bij een andere plek krijgt een feestvierder korting op een bestelling voor het inleveren van extra bekers.