In de nacht woensdag op donderdag is het opnieuw onrustig geweest in de binnenstad van Nijmegen. Er zijn aanhoudingen verricht en er vond voor de derde keer deze week een steekpartij plaats.

Omstreeks 3.30 uur vond een steekincident plaats in de Molenstraat. Het is de derde keer dat er iemand tijdens de Vierdaagsefeesten neergestoken is. De man werd naast zijn oog gestoken. De politie verleende eerste hulp. Het personeel van een toegesnelde ambulance verbond zijn hoofd. De man liet de politie weten geen aangifte te willen doen en niet mee te willen naar het ziekenhuis. Daarna besloot de man te vertrekken. Derde steekpartij Het is zover bekend het derde steekincident tijdens de Vierdaagsefeesten. Op de eerste dag vond een steekincident plaats op de Parkweg. Twee mannen werden aangehouden. Een ander steekincident vond plaats in een kroeg. Daar werd een achttienjarige aangehouden als verdachte. Omdat de man geen verdere stappen wilt ondernemen, doet de politie geen verder onderzoek. Er zijn dan ook geen aanhoudingen verricht voor het steekincident. Even na de steekpartij vond er een incident plaats nabij het Keizer Karelplein. Een man werd daarbij aangehouden en is overgebracht naar het bureau. Omstanders bemoeiden zich ermee en zijn weggestuurd. De politie laat weten meerdere aanhoudingen voor incidenten te hebben gedaan.