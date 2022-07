De speciale koelvesten die wielrenners deze Tour de France tegen oververhitting beschermen, zijn ook halsoverkop ingevlogen voor de Vierdaagse. Het Rode Kruis heeft 500 exemplaren besteld om haar vrijwilligers koel te houden.

De koelvesten zijn sinds een aantal jaar gemeengoed in het wielerpeloton. Renners dragen ze voor etappes om hun lichaamstemperatuur beter onder controle te kunnen krijgen. Daarvoor zijn geen ingewikkelde computers nodig.



Wie de vesten twintig minuten in het water dompelt, profiteert daarna drie dagen van de koeling die het kledingstuk produceert. Dat scheelt het lichaam energie en maakt de kans op uitdroging kleiner.

Dat was precies wat het Rode Kruis voor haar vrijwilligers bij de Vierdaagse zocht. Toen zondag duidelijk werd dat er echt dagen met extreme hitte aankwamen, nam de hulporganisatie snel contact op met Johan Tiesnitsch uit Beek (Berg en Dal). Hij is de man die met zijn bedrijf IZIBodyCooling koelvesten levert aan topwielrenners in de Tour.

Tiesnitsch: "Ik kon snel leveren. Inmiddels lopen 500 medewerkers van het Rode Kruis bij de Vierdaagse in onze vesten. Zolang zij koel blijven, kunnen zij ook medische hulp blijven bieden aan wandelaars en feestvierders die dat nodig hebben."

Wat het geheim is van de vesten? "Er zit een hydrogel in. Als je die in het water legt, zuigt die gel zich vol. Zodra je het vest aantrekt, gaat het water uit die gel verdampen en dat zorgt voor koeling", legt Tiesnitsch uit.



"Het lichaam hoeft door de hulp van het vest minder hard te zweten om koel te blijven, dat scheelt energie. En maakt de kans op uitdroging kleiner."