IJsbaan Triavium gaat dit jaar op zijn vroegst in december open. Een noodzakelijk onderdeel van de installatie die het ijs maakt, is kapot. Een vervangend onderdeel is niet snel gevonden.

Hierdoor wordt de opening van de ijsbaan met tenminste drie maanden uitgesteld, laat de gemeente Nijmegen weten. Dat betekent dat Triavium mogelijk pas in 2023 heropent. De ijsbaan is normaal gesproken van half april tot en met half september gesloten.

Het defecte onderdeel in de koelmachine zorgt voor de productie van het ijs en is dus cruciaal voor de ijsbaan. Dat deze component niet meer voldeed en ook niet gerepareerd kon worden, bleek twee weken geleden tijdens een routinecontrole.

"Op dit moment wordt in Nederland en zelfs buiten onze landsgrenzen gezocht naar een nieuw onderdeel van de installatie. Helaas hebben we te maken met een tekort aan materialen en vervoersmiddelen", zegt een woordvoerder van de gemeente, die verwacht dat er over enkele weken meer duidelijk wordt over een nieuwe openingsdatum. "Er wordt met spoed gewerkt."

Volgens de gemeente leek er in 2019 nog geen vuiltje aan de lucht tijdens een controle door een extern bedrijf. "Dat bedrijf constateerde toen dat de installatie volledig voldeed en er voor de komende jaren geen reden tot zorg was", aldus de gemeentewoordvoerder.

De verenigingen die gebruikmaken van de ijsbaan zijn geïnformeerd. Zo ook ijshockeyclub Nijmegen Devils. De competitie begint voor de eredivisieploeg in september. Voorzitter Ronald Diehle baalt stevig en hoopt dat er een tussenoplossing komt. "Ze kunnen tegenwoordig op de gekste plekken tijdelijk ijs maken, dus dat zou ook moeten lukken in Triavium", zegt hij.

Mocht dat onmogelijk blijken, dan weet Diehle niet wat de oplossing is. "Alle andere schaatshallen zitten ramvol. Misschien moeten we onze start van de competitie wel uitstellen tot december. Voor de club zou dat verschrikkelijk zijn. Op de heetste dag van het jaar horen dat de ijshal niet open gaat, klinkt als een grap. Maar het is eerder een flinke catastrofe dan een grap."