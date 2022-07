Een zwemmer wordt sinds dinsdag vermist in de Bisonbaai in Ooij. De 64-jarige man ging 's middags het water in, maar kwam niet meer terug. Zijn kleren stonden nog in een tas op de oever.

Het betreft een Vierdaagseloper die kampeert op een Vierdaagsecamping in de Ooijpolder. Zijn buurman op de camping, die 's middags ook met hem in de Bisonbaai was, sloeg alarm toen de zwemmer niet terug kwam. Bij de brandweer en politie kwam er dinsdagavond rond 19.15 uur een melding binnen. Ze zijn vervolgens massaal uitgerukt om hem te zoeken. Zowel met een boot als met voertuigen zijn de baai en de omgeving afgezocht. Ook een politiehelikopter kwam ter plaatse om met speciale apparatuur de baai af te zoeken. De helikopter moest een noodlanding maken achter Oortjeshekken in de wei, vanwege een technisch gebrek. Een tweede helikopter kwam vervolgens vanaf Schiphol met een onderdeel voor de eerste helikopter. Ook deze helikopter nam deel aan de zoekactie in de baai. Helaas werd zwemmer niet aangetroffen. Woensdagochtend is de zoektocht hervat. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) zoekt met sonarapparatuur in de Bisonbaai. Daarmee zien de leden, die uit de regio Nijmegen komen, of er onregelmatigheden zijn op de bodem.