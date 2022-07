Het traditionele vuurwerkspektakel op zondag moet in de toekomst vervangen worden door een milieuvriendelijk alternatief, vindt de organisatie van de Vierdaagsefeesten. Maar: na Matrixx at the Park knalt het nog wél avond aan avond vanuit het Hunnerpark. Waarom mag dat nog wel?

Verschillende mensen vragen zich af waarom organisatie van de Vierdaagsefeesten af wil van het vuurwerk op zondag, maar wel elke dag vuurwerk aan het eind van Matrixx at the Park toestaat. Op dit populaire feest, dat vooral in trek is bij jongeren, is het inmiddels een traditie dat de avond wordt afgesloten met vuurwerk dat de lucht in gaat.

Volgens Vierdaagsefeesten-woordvoerder Marlijn Hoefnagel is er wel degelijk een groot verschil. "Het vuurwerk na Matrixx at the Park is elke dag echt maar heel kort. Dat is niet te vergelijken met de grootse vuurwerkshow op zondag", zegt ze.

En er is nog een verklaring. Het korte, dagelijkse vuurwerk dat de lucht in gaat, geeft ook een signaal af. "Het laat de bezoekers in de stad zien dat het buitenprogramma ten einde is gekomen en dat het daar dus is afgelopen", vervolgt Hoefnagel. "Daardoor kan het werken als een soort trigger voor mensen om naar huis te gaan of ergens naar binnen te gaan. Zo hopen we dat bezoekers niet buiten blijven rondhangen."

Eerder liet Hoefnagel nog weten dat de organisatie wel van het jaarlijkse vuurwerkspektakel Waal in Vlammen af wil. Dit omdat het voor schadelijke uitstoot zorgt en 'niet meer past bij de duurzaamheidsambities'.

Een milieuvriendelijk alternatief, zoals een droneshow, komt er alleen wel pas als dat te betalen is.