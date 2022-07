De extreme hitte leidt dinsdag niet tot meer mensen op de EHBO's in de binnenstad van Nijmegen. Volgens districtsmanager Ria van der Sluis was het afgelopen zaterdag, op de eerste dag van de Vierdaagsefeesten, veel drukker op de EHBO-posten dan op deze bloedhete dinsdag.

Dat had toen niets met het weer te maken. "Die zaterdagavond waren er ook vrij veel opstootjes en was het veel drukker en onrustiger in de stad", verklaart Van der Sluis de drukte op die eerste avond.

Voor problemen rondom oververhitting heeft het weer vooralsnog niet geleid op dinsdag. Er hebben zich niet opvallend meer mensen bij de EHBO-posten gemeld in de stad. Die zitten in Nijmegen op twee locaties in de binnenstad: aan de Waalkade en op de Bisschop Hamerstraat.

"Het valt erg mee. We zien wel nog relatief veel mensen op straat, die ondanks het warme weer hun vertier zoeken in de stad. Maar dit leidt niet tot problemen op de EHBO-posten", zegt ze.

Het Rode Kruis adviseert iedereen genoeg water te drinken en de schaduw op te zoeken. Om de feestvierders daarin te stimuleren, delen medewerkers van het Rode Kruis gratis flesjes water uit op straat. "Ook onze eigen medewerkers treffen maatregelen door petjes te dragen en genoeg vocht in te nemen."