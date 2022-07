Het warme weer is duidelijk geen reden om maar thuis te blijven: ondanks de warmte is het maandagavond druk in de binnenstad van Nijmegen, waar de derde dag van de Vierdaagsefeesten is. Zo druk als zaterdag of zondag is het rond 20.15 niet.

Maar van grote opstoppingen of hutjemutje lopen, zoals afgelopen zaterdag, is tegen 20.15 uur nog geen sprake. Bezoekers zochten aan het begin van de avond opvallend veel de schaduw op en zoeken vaak nog een zitplaatsje. Verkoeling Druk is het onder andere op het Koningsplein. Het Plein 1944 trekt vooral veel oudere fans van The Rolling Stones. Het is er gezellig druk maar lang niet zo druk als afgelopen maandag: toen zorgden Flemming voor megadrukte op het plein en waren er vooral veel jonge fans. Veel bezoekers kiezen voor een rustig zitplekje in het Kronenburgerpark. Daar is het nieuwe festival Park Kronenburg, waar vooral elektronische muziek en dj's op het programma staan. Op de Smaakmarkt en op De Kaaij was het rond etenstijd druk. Bezoekers zochten op die laatste locatie vooral een schaduwvrije plek, onder de Waalbrug. Plekken in de zon bleven nog vrij. Ook zochten sommige mensen verkoeling in de Waal. Datzelfde gebeurt op stadseiland Veur Lent, waar festival Op 't Eiland is. Het strand trekt veel bezoekers, die ook in het water verkoeling zoeken. Smaakmarkt Ook de toeloop naar de Smaakmarkt is rond etenstijd opnieuw groot. Met waterpistolen zorgen een paar medewerkers van een van de kramen voor verkoeling. Iets waar veel bezoekers behoefte aan hebben met deze hitte. Op het eetfestijn aan de Waalkade waren gisteren nog flink lange rijen voor de eetkramen. Dat lijkt maandag aan het begin van de avond mee te vallen. In de Molenstraat is het aan het begin van de avond nog vrij rustig. De verwachting is dat de grootste toeloop vanavond op de Waalkade is, waar feestact Snollebollekes optreedt. Ook Lee Towers en Ronnie Ruysdael op het Faberplein kunnen waarschijnlijk rekenen op veel publiek. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen