Kleurrijk spektakel in de lucht boven de Waal: het vuurwerkspektakel trekt zondagavond massa's mensen naar de Waalkade en naar stadseiland Veur Lent. Traditiegetrouw is daar de Waal in Vlammen te zien, een vuurwerkshow boven de Waal.

Mogelijk zelfs voor de laatste keer. De 12 minuten durende vuurwerkvoorstelling zorgt ook deze avond voor enthousiaste toeschouwers. Het staat er rijendik langs de Waalkade en ook op Veur Lent is het al vroeg druk. Sommigen komen zelfs al vroeg naar de kanten van de Waal toe, om maar een mooi uitzicht op de vuurwerkvoorstelling te hebben.

Duizenden mensen gaan kijken naar de pijlen - in allerlei kleuren - die de lucht in gaan. Met een schouwspul met veel goudelementen, dat als afsluiting gaat gelden.

Of volgend jaar opnieuw zoveel mensen enthousiast langs de Waal staan, is nog de vraag. De kans is aanwezig dat het vuurwerk, een echte traditie op Vierdaagsezondag, deze Vierdaagse voor het laatst te zien is. Want vuurwerk is ook vervuilend voor het milieu. Om die reden past het niet meer bij de 'duurzaamheidsambities' van een evenement als de Vierdaagsefeesten, dat juist CO2-neutraal wil zijn.

Tot nu toe bleek een alternatief, bijvoorbeeld een show met drones, te duur. Maar de organisatie hoopt sponsoren te vinden om over te gaan op zo'n alternatief.

In Nijmegen wordt overigens wisselend gereageerd op die plannen. Lezers zijn verdeeld, blijkt uit een stelling op de website van: van de bijna 1.300 stemmers ziet 49 procent een droneshow wel zitten als alternatief. Een krappe meerderheid wil juist wél blijven vasthouden aan vuurwerk.

'Zolang in andere landen alles kan zou ik niet inzien wat die 12 minuten voor verschil maakt', zegt reageerder Davi van Reuler. Dennis Assink vindt het erop lijken dat 'Nederland stopt met alles wat leuk is.' 'Misschien moeten we stoppen met zeuren en genieten van de leuke dingen Zoals een prachtige vuurwerkshow.'

Tegenstanders wijzen op de vervuiling. 'Mij is dat kwartiertje plezier zo'n bak vervuiling en een hoop stress van huisdieren niet meer waard. Dat andere landen daar niet mee zitten, betekent niet dat wij geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen', reageert Corien Rem.

Ook Rianne Verhoef noemt 'de uitstoot van vuurwerk niet meer van deze tijd'. Ralph Tijssen wijst erop dat 'een lichtshow ook prachtig kan zijn'. 'En alle beetjes helpen', zegt hij.